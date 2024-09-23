مشروع “Hamster Kombat” يواجه تهديد بالمقاطعة لهذه الأسباب!

مشروع Hamster Kombat واحد من المشاريع التي برزت بشكل كبير في الفترة الاخيرة حيث استحوذ المشروع على انتباه الملايين عبر العالم ويظهر ذلك جليا من خلال عدد المتابعين والمشتركين عبر مختلف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤخرا وبعد اقتراب اطلاق التوزيع المجاني للعملة الرقمية الخاصة بالمشروع دار جدل كبير بين أفراد مجتمع المشروع حيث هدد بعضهم بالمقاطعة الكاملة للمشروع وذلك للأسباب التالية:

يرى مجتمع المشروع أن تخصيص عملات المشروع تم بشكل غير عادل.

حيث تم تخصيص جزء صغير فقط للتوزيع المجاني (الايردروب) الموجه للناشطين الحقيقين.

سخط وغضب مجتمع Hamster Kombat:

يُعتبر مشروع “Hamster Kombat” من بين المشاريع الرائدة في النظام البيئي الخاص بشبكة TON، والذي جذب عدد كبير من المستخدمين بفضل توقعات المكاسب العالية المرتبطة به.

إلا أن الإحباط قد سيطر على المجتمع مؤخرا بعد إعلان تفاصيل خطة تخصيص عملات المشروع، مما دفع بالعديد من الأعضاء الحقيقيين إلى الدعوة لمقاطعة المنصة.

الحدث الأساسي الذي أثار هذه العاصفة هو الإطلاق المرتقب للعملة الرقمية HMSTR الخاصة بالمشروع، حيث كان يُفترض أن يُكافئ المستخدمين الحقيقيين بناء على أدائهم داخل اللعبة ودعوتهم لمستخدمين جدد إلى النظام البيئي.

لكن عند كشف تفاصيل خطة التخصيص، أصيب العديد من المستخدمين بالصدمة والغضب.

فعلى الرغم من مشاركتهم الفعّالة وتحقيقهم مكافآت كبيرة، شعروا بأن الخطة الحالية لا تنصفهم.

من المقرر أن يتم توزيع العملة الرقمية HMSTR في 26 سبتمبر بعد تأجيل الموعد عدة مرات منذ الموعد الأصلي في يوليو.

ومع أن التأخير لم يثنِ المستخدمين عن المشروع، إلا أن خطة التخصيص التي تم الإعلان عنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

ووفقا لما أفاد به أحد أعضاء المجتمع البارزين في منشور تم تداوله على نطاق واسع، أظهرت الخطة تفضيل واضح لمستخدمي يوتيوب والمؤثرين على حساب المستخدمين النشطين، مما أثار حفيظة الكثيرين.

نتيجة لهذا الاستياء، انتشرت على منصة X حملة تحت وسم #boycotthamsterkombat، حيث بدأ العديد من المستخدمين في إعلان انسحابهم من المشروع ودعواتهم للآخرين بالمقاطعة.

ويُتوقع أن تتضح آثار هذه المقاطعة في يوم 26 سبتمبر، تزامنا مع إطلاق العملة الرقمية HMSTR.

هذا الحدث قد يشكل تحدي كبير لمستقبل Hamster Kombat، حيث يعتمد بقاء المشروع إلى حد كبير على ثقة المجتمع والمستخدمين النشطين.

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