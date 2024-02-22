مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تهريب كمية سكر داخل سيارة ملاكي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشف مصدر أمني، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمن قيام بعض الأشخاص بتهريب كميات من السكر من جمعية استهلاكية إلى داخل حقيبة سيارة ملاكي بالقاهرة.

وأوضح المصدر، إنه تبين من الفحص أن مقطع الفيديو "قديم"، وأن المسؤول عن الجمعية المشار إليها محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"حفر قبر ودفنه فيه".. تفاصيل مصرع شاب على يد صديقه بطلقة في الرأس

"60 دقيقة في المحكمة".. ماذا قال "محمد رمضان" للقاضي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة؟

"بحوزته 800 ألف دولار".. قرار عاجل من النيابة بشأن جواهرجي المقطم

قرار جديد بشأن محاكمة الراقصة حورية بسبب فيديوهات "الساحل الشرير"

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة نشر أخبار كاذبة (فيديو وصور)