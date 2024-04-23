عقود وملتقى وتدريب.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير العمل بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء بمطار شرم الشيخ الدولي حسن شحاتة، وزير العمل، والذي يزور المحافظة لمدة يوم واحد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، يشهد وزير العمل خلال الزيارة فعاليات تنظمها مديرية العمل بالمحافظة وتوقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، وذلك، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل وتسليم عقود عمل لذوي همم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضحت "الوزارة"، أن وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء، يشهدان ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل في إطار فعاليات ملتقيات ومبادرات السلامة والصحة المهنية بجميع المحافظات؛ إحتفالًا بيوم السلامة العالمي الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام، حيث بدأ المُلتقى الأول أمس الأول الاثنين بمدينة شرم الشيخ؛ لتسليط الضوء على دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة.

وأشارت، إلى أن هذه النوعية من المُبادرات والحملات تأتي؛ إستكماًلا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت وبين أطراف العمل والإنتاج، وتتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية في احتفالاتها بيوم السلامة العالمي لعام 2024.