شكرا لقرائتكم خبر عن حشود غفيرة من الحجاج تتوافد على مسجد التنعيم لأداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "التنعيم"، خلال هذه الأيام المباركة، توافد حشود غفيرة من الزوار والحجاج المتجهين لبيت الله العتيق لأداء مناسكهم، حيث تبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد خلال موسم الحج هذا لعام 1445هـ.

خدمات ضيوف الرحمن

وتتضمن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، توزيع إصدارات الوزارة المختلفة والمطبوعات وباركود المكتبة الرقمية التي تضم الآلاف من المواد العلمية بأكثر من 45 لغة، وتوفير الباصات ووسائل النقل لتسهيل تنقلهم، وتهيئة كونترات التوعية الإسلامية، وتوزيع الهدايا والمياه والوجبات، كما تعمل كافة الفرق واللجان المشاركة على مدار الساعة لضمان تقديم تجربة استثنائية وسط منظومة متكاملة من الخدمات، مستشعرين عظم الأمانة الملقاة والمسؤولية المناطة بهم، وعظم الأجر الحاصل بخدمة ضيوف الرحمن.



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تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير بيئة مريحة ومناسبة لحجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداءهم للشعائر بكل يسر وطمأنينة.