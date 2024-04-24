ملتقى توظيف بالجيزة الإثنين المقبل - اعرف الوظائف المطلوبة والشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي في مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة الخطاب للمنتجات الورقية.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن فرص العمل متاحة في الملتقى التوظيفي، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في "مندوبين مبيعات بالقاهرة والجيزة"، بالشروط الآتية:

- السن لا يزيد عن 40 عام.

- امتلاك القدرة على التواصل بشكل احترافي.

- الالمام بمبادئ التسويق والمبيعات.

- الانضباط وحسن المسئولية.

- مرتب ثابت.

- عمولة المبيعات.

- زيادات سنوية.

- تأمينات اجتماعية.

- إجازات.

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