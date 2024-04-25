هل تنخفض أسعار اللحوم حال حدوث مقاطعة؟.. رئيس شعبة القصابين يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، في تعليقه على مقاطعة البورسعيدية للأسماك، إن 70% من الأسر اقتصادها ضعيف وبالتالي هناك عدم إقبال على اللحوم دون حملات مقاطعة.

وأضاف "عبد الباسط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، "دون مقاطعة فيه هبوط حاد في الشراء والإقبال على المحلات التجارية"

وتابع "أسعار اللحوم حاليًا ما بين 400 إلى 450 جنيه وهو سعر البلدي الحر الإنتاج المحلي، وأرخص لحوم هي اللحوم السوداني التي تستورده الشركة القابضة بـ285 جنيه".

واختتم "إذا حدثت حملات مقاطعة للحوم ستتأثر الأسعار بنسبة من 20 إلى 30%، وهذا سيكون تأثيره على كبار المربين".