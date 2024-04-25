تغير مفاجئ في الطقس بعد الموجة الحارة.. غطاء سحابي وأمطار خلال ساعات - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن من المتوقع تعرض البلاد لغطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.