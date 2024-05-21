عمرو أديب عن انقطاعات الكهرباء: متقطعوش النور أكتر من ساعتين اللي بيحصل عبث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح الإعلامي عمرو أديب عن تراجع طموحاته في استجابة الحكومة لطلبه بعدم قطع الكهرباء أو تقليله إلى ساعة واحدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأعرب أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، عن استيائه من عدم التزام الحكومة بالمواعيد المحددة لقطع الكهرباء، واصفاً ما يحدث بـ"العبث"، مضيفًا: "أنا طموحاتي انخفضت وأرجوكم متقطعوش النور أكتر من ساعتين.. الأجهزة الكهربائية بتبوظ، أنا طالب تكون ناجح في قطع النور"، متابعا: "إذا كان من قطع النور بُد، فبلاش تبوظ حياتنا".

ناشد مقدم "الحكاية"، الحكومة بالرد على تساؤلات المواطنين وتوضيح أسباب عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكداً على أن استمرار قطع الكهرباء بهذه الطريقة يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، متابعًا: "اللي بيحصل دلوقتي عبث، ما تردوا علينا، الناس زهقت من اللي بيجرى".

كما انتقد أديب، عدم تجاوب وزير الكهرباء مع هذه الأزمة، مؤكداً على أن صبر المواطنين قد نفذ وأنهم ينتظرون حلاً عاجلاً لهذه المشكلة المتفاقمة، مضيفًا: "المصري صبور، كلمونا وعرفونا الوضع جربونا، إحنا صبرنا معاك في عز الأزمات لحد ما الدنيا اتحسنت".

وأكد على ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الوضع الحقيقي، مشيراً إلى أنهم كانوا داعمين للحكومة في الأوقات الصعبة وينتظرون منها المعاملة بالمثل.