شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك في اجتماعات (ACI) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للمطارات فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمستشار الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات (ACI)، شارك في الاجتماع السنوي للمجلس والجمعية العمومية والمؤتمر والمعرض المصاحب له WAGA2024 بحضور لفيف من الخبراء في مجال المطارات.

تهدف الاجتماعات التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 21 و حتي 23 مايو 2024 تحت رعاية شركة مطارات الرياض إلي تبادل الخبرات والآراء في مجالات تطوير المطارات والمجالات التكنولوجية والبيئية واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.



ويذكر أن مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي ممثلة عن قارة أفريقيا في تلك الاجتماعات التي تعد أهم تجمع عالمي لقادة المطارات بهدف رفع القدرة التنافسية للمطارات والمساهمة في تطوير صناعة الطيران بأكملها بما يعود بالنفع علي المسافرين والمجتمعات.



بينما يهدف المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الاجتماعات تحت عنوان "السباق العالمي: كيف نتميز في نظام بيئي تنافسي للمطارات"، إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة من خلال مبادرات تركز على الاستدامة البيئية والاتصال وتحرير السوق وإعادة تعريف تجربة المطارات.