شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ عباس: النيابة الإدارية تَشرُف بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء فعَّاليات تسليم شهادات ختام عدد ثلاث دورات تدريبية تحت عنوان “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله.

وفي كلمته، أشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية والتي تَشرُف بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وجه سيادته الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، ووحدة التحول الرقمي، وأكد على أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمرين باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورات التدريبية قد شارك فيها 31 من مستشارات وعضوات النيابة الإدارية، من جميع الدرجات، عقدت إثنتين منها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 15 حتى 17إبريل 2024، ومن 22حتى 24 إبريل 2024، بينما عقدت الدورة التدريبية الثالثة بمقر مركز التدريب القضائي بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري .

وقد تناولت تلك المحاضرات، التي تفضل بإلقائها العميد طاهر الحنفي مدير الدعم الفني لشبكات الإتصالات المؤمنة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساليب استخدام الحاسب الآلي وبرامج تطبيقات المكتب “Microsoft Office".