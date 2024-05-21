شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى نظيره بكوت ديفوار لبحث التعاون بين البلدين فى مجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لوران تشاغبا وزير المياه بدولة كوت ديفوار لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

واعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية فى مجال إدارة الموارد المائية بما ينعكس بالنفع على المواطنين بهذه الدول.

واستعرض سويلم مجهودات الدولة المصرية خلال فترة الرئاسة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) مثل عقد اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة في شهر يونيو الماضى ، والمشاركة في فعاليات إسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في أغسطس الماضى ، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر الماضى حيث تم التعهد بإلتزامات جدية فيما يتعلق بالمياه من خلال إعلان نيروبي الذي دعا لتسريع العمل المناخي وآليات التمويل ، والحدث رفيع المستوى الذي تم تنظيمه في إسبوع القاهرة السادس للمياه ، والجلسة التشاورية خلال مؤتمر COP28 ، ومؤتمر AfricaSan7 الذي عُقد في ناميبيا واختتم بإعلان "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود لتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا" .

وأضاف أننا الآن وقبل أقل من عامين لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025 ، وأقل من 6 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فإن علينا العمل بأقصى سرعة لتحقيق أهداف القارة الإفريقية في التنمية المستدامة وصياغة رؤية أفريقيا للمياه بعد عام 2025 وصولاً لتنفيذ أجندة الإتحاد الأفريقي 2063 .

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة ساحل العاج للمشاركة فى مبادرة AWARe والإستفادة من مسارات المبادرة المختلفة وتقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما توجه سويلم بالدعوة ل تشاغبا للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من شهر أكتوبر الماضى والذي يتزامن معه استضافة مصر لإسبوع المياه الأفريقي التاسع .