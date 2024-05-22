شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة القادمة.. انطلاق "Fly over Madinaty" أحدث الفعاليات الرياضية فى مدينتى لتشجيع السياحة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينتى يومى الجمعة والسبت 24 و 25 مايو انطلاق " Fly over Madinaty " وهو حدث رياضى فريد من نوعه لمحبى المغامرة ورياضة القفز بالمظلات " Sky Diving " . وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتى عن اتاحة المشاركة فى الحدث عبر اللينك التالى https://shorturl.at/0TspC

ويتضمن الحدث الرياضى "Fly over Madinaty" نوعين من القفز بالمظلات ، وهما القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم ، ويشارك فيه نحو 42 متسابقاً تحت إشراف 7 مدربين محترفين حاصلين على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الأمريكى للقفز بالمظلات. أما النوع الثانى فهو القفز بمظلات "الباراموتور" من مسافة 4 آلاف قدم بمشاركة 16 متسابق .

ويهدف الحدث الرياضى "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبى المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين . وتعكس اقامة الحدث الامكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التى تتمتع بها مدينتى والتى تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتى نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية .

ويعد "Fly over Madinaty" أول حدث من نوعه يقام فى مدينتى بالتعاون مع skydive pharaohs، وهو من الفعاليات التى يتم تنظيمها فى مصر منذ عام 2021 . وتقام فعاليات الـ "Sky Diving" فى معظم المقاصد السياحية فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل دعم السياحة الداخلية والخارجية.