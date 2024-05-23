شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل محطة مونوريل المشير طنطاوى بخط العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من محطة مونوريل المشير بخط العاصمة الإدارية الجديدة، - مونوريل شرق النيل - العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.
ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
يساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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