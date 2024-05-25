أبرزها الولاعات والكبريت.. قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

اتخذت المجموعة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، والتي تقام مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، إجراءات صارمة من أجل تنظيم دخول الجماهير، ومنع دخول المواد المحظورة.

وكشف العميد محمود القاضي، مسئول شركة تأمين مباراة الأهلي والترجي أنه سوف يتواجد 53 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة الدولي لدعم الفريق الأحمر بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح العميد محمود القاضي خلال تصريحات تليفزيونية: "سوف يتم فتح بوابات استاد القاهرة الدولي منذ الساعة 2 ظهرا، ويتم غلق البوابات في تمام الساعة الثامنة مساء، وتم تخصيص بوابة خاصة لدخول مشجعين فريق الترجي التونسي".

أعلنت الشركة الإفريقية للتأمين قائمة الممنوعات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، وجاءت كالتالي:

- الشعلات الحرارية والولاعات والكبريت.

- المشروبات المحفوظة فى معلبات معدنية الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.

- المواد الدعائية أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر.

- أقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.