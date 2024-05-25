شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات مايو 2024 اليوم من ماكينات الصراف الآلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو 2024، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد، كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعيز

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط الحصول على معاش الوالد، حيث نظم التشريع من خلال شروط محددة مدى استحقاق الأبناء لمعاش والدهم حال وفاته، وذلك استنادًا للمادة رقم 100 من أحكام هذا القانون وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الشروط التالية لاستحقاق معاش الوالد عند وفاته وهى يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الـ 21 عام ويحصل على المعاش العاجز عن الكسب وإذا كنت لازالت طالبًا ولا تتجاوز مراحل التعليم مثل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي ولم يزاول مهنة بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.