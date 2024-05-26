شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى: إسرائيل فشلت فى إنشاء جيش مستقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على "إسرائيل فشلت فى إنشاء جيش مستقل"، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، أن مسئولين عسكريين أمريكيين سابقين قالوا لما بنشوف أن فى قنابل تدك منازل كاملة أو عمارات وبنايات عالية، ونجد أنها انهارت على رؤوس سكانها والناس ماتت أو تئن تحت الأنقاض فبنعرف فى الحال عن دى أسلحة أمريكية".

وأضاف أحمد المسلمانى، أن هناك حقوقيين متميزين وثقوا جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة على مدى 200 يوم وانتهاك القانون الدولى الإنسانى، مضيفا أن الرئيس جو بايدن يعترف أن الأسلحة الأمريكية تم استخدامها خارج نطاق القانون الدولى.

وأشار أحمد المسلمانى إلى أن مسئولين عسكريين أمريكان مهمين أكدوا أن الأسلحة الذكية الأمريكية هى التى تم استخدامها فى معظم العمليات التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

ولفت أحمد المسلمانى إلى أن إسرائيل بعد أكثر من 75 سنة وبعد كل الدعم الدولى والغربى اللامتناهى الكل يدلل فى إسرائيل ثلاثة أرباع قرن من الدلال الدولى ومن الخصوصية والاستثنائية العالمية دعم لا محدود لإسرائيل، وبعد هذا الدعم إلا أن إسرائيل فشلت قى تأسيس جيش مستقل.

وأكد أحمد المسلمانى أن جيش الاحتلال لا يستطيع أن يهدم عمارة إلا إذا لجأ للدعم الأمريكى والمعونات الاستخباراتية الأمريكية، وهو جيش إسرائيلى تابع للجيوش الغربية.