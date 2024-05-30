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القاهرة الإخبارية: 3 شهداء و5 مصابين جراء قصف إسرائيلي استهداف منزلا برفح الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى في استهداف طائرات الاحتلال منزلا قرب مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة.

وأوضح مراسل القناة الإخبارية، أن 3 شهداء و5 مصابين سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهداف منزلا بحي تل السلطان في رفح الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 3 من عناصر حزب الله في الغارات الإسرائيلية على محافظة حمص وسط سوريا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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