بقدرة 4800 ميجاوات.. موعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الاعتماد بنسب بسيطة على الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء في مصر، مؤكدا العمل على زيادة نسب مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة في منظومة توليد الكهرباء الفترة القادمة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصورا لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الطاقة، حيث أن نسبة الطاقة المتجددة في استراتيجية 2035 تصل إلى 42%.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية؛ بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.

وأكد "متحدث الكهرباء"، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، مضيفًا :"مصر تسعى لأن يكون لها دور ومركز كبير ومتقدم في مجال الهيدروجين الأخضر".

ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة؛ لتخفيف الطلب على المازوت والغاز.

وتابع "حمزة": نهدف إلى تنوع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والمناخ، وهناك بالفعل تجربة مصرية لمزج 30% من الهيدروجين الأخضر لمحطات الغاز؛ لأن العالم يسعى للطاقة الخضراء ومصر يمكنها إنتاج 350 ألف ميجاوات من الرياح بالفعل.