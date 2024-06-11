شكرا لقرائتكم خبر عن ما تخافش من الدرجات.. أسئلة مش هيخرج عنها امتحان الإحصاء للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تسهيلًا على طلاب وطالبات الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة، يستطيع من خلالها الطلاب التركيز على أهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل الأسئلة والاستعداد التام لامتحان آخر العام، الذي يعقد غدًا الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.

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وفيما يلي 8 أسئلة هامة في مادة الإحصاء، من إعداد محمد غبور، أستاذ الرياضيات، علمًا بأن جميع الأسئلة في امتحان مادة الإحصاء اختيار من متعدد، بعدد 17 سؤالا، وإجمالي 28 درجة.

نموذج الأسئلة



سؤال الإحصاء



مادة الإحصاء



سؤال



نموذج سؤال



6



مسالة



نموذج سؤال

ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.