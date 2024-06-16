شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخس والبطيخ و10 أكواب ماء.. 9 نصائح طبية للحجاج لتجنب الإرهاق والأمراض والان مع تفاصيل الخبر

تعد التغذية السليمة جزءا أساسيا وهاما للحجاج، حيث إن فريضة الحج تتطلب كثيرا من الجهد وتجعل الحاج أكثر عرضة للإرهاق والإجهاد، وكذلك الجفاف وأيضا تمد الحاج بالطاقة والنشاط وتساهم فى الوقاية من الأمراض التى قد تصيبه خلال فترة الحج وتمنعه من القيام بفريضة الحج.

وقدمت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بـ المركز القومى للبحوث خلال فترة الحج ينصح بـ:-

1- يجب الاهتمام بشرب 8- 10 أكواب ماء فى اليوم وتناول الخضراوات والفاكهة الطبيعية الغنية بالماء مثل الخيار والخس والبطيخ وكذلك الاهتمام بشرب العصائر الطبيبعة قليلة السكر، وذلك للوقاية من الجفاف الناتج من الجو الحار.

2- يجب الحرص على تناول وجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد لتجنب التخمة و كذلك تجنب هبوط سكر الدم نتيجة المجهود المبذول.

3- التمر من الفواكه الهامة بالنسبة للحاج لانه غني بالسكريات المفيدة.

4- يجب التأكد من سلامة و صلاحية الأطعمة المعلبة.

5- عسل النحل من الأغذية المفيدة الهامة لزيادة المناعة.

6- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة لما تحتويه من الفيتامينات و الأملاح المعدنية التى تقى الجسم من الأمراض الفيروسية وكذلك الألياف للوقاية من الامساك مع الاهتمام بغسلها جيدا قبل الأكل.

7- الاهتمام بغسل اليدين قبل الأكل.

8- احرص على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز وذلك للتخفيف من أى أعراض الإصابة بالتشنج العضلى.

9- يجب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال و الجوافه و الجرجير و الفلفل الأخضر للوقاية من الاصابة بنزلات الرد.