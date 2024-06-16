أول فيديوهات العجول الهربانة.. عجل يقتحم صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي X فيديو لهروب عجل من صاحبه بإحدى المحافظات.

ويظهر في الفيديو اقتحام العجل لصلاة العيد فور انتهائها، وسط فرحة سادت المصلين، فيما تصدى عدد منهم لمحاولة السيطرة عليه.

ومع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتصدر هاشتاج "العجول الهربانه" أعلى الوسوم تداولًا على X، حيث يتداول المستخدمون فيديوهات للماشية الهاربة من أصحابها قبل ذبحها أضحية في العيد.

وعلق نشطاء على مواقع التواصل بسخرية على الفيديو، وكتب أحدهم "العجل صلى العيد معانا"، و"العجل كان عاوز يصلي العيد"، و"أول فيديو عن العجووول ودي عجل قرر يصلي العيد مع الناس جماعة".