"وهم أسئلة الثانوية".. سقوط طالب نصب على زملائه بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية طالبًا روَّج عبر فيسبوك لقدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي بقصد النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (طالب- مقيم بالإسكندرية) بالترويج عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.