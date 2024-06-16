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بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن وتقديم الإغاثة الإنسانية.

وأضاف بايدن في تصريحات تليفزيونية: "نعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين وأعتقد أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".

واعتبر أن اقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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