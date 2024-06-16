شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن وتقديم الإغاثة الإنسانية.

وأضاف بايدن في تصريحات تليفزيونية: "نعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين وأعتقد أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".

واعتبر أن اقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى حماس يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف.