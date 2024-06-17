شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من ارتفاع الأسعار.. أبرز مزايا بورصة السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت البورصة المصرية للسلع العديد من المنتجات على مدار الفترة الماضية مثل القمح والسكر والذرة الصفراء، كما طرحت سبائك الذهب والفضة لأول مرة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة للمصنعين والتجار والشركات العاملة في هذا المجال بالنسبة للمرحلة الأولى حيث تستهدف البورصة تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات للحد من ارتفاع الأسعار الأمر ينعكس بشكل إيجابي على السلع النهائي للمنتج.

كان مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، قد أكد أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع، وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع.