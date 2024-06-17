شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للعائدين من مناسك الحج .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم تخصيص طبيبين للطائرات الكبيرة وطبيب للطائرات الصغيرة التي تحمل الحجاج العائدين بعد أداء المناسك لمتابعة الحالة الصحية للحجاج .

وقالت وزارة الصحة والسكان : يقوم الطبيب بتوزيع بروشورات توعية للحجاج بخطورة الأمراض التى تظهر عليهم وكيفية التصرف السليم حال ظهور أى أعراض وبائية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على الحجاج وتسليمهم كارت تردد ومتابعة طبية بالمجان حال اصابتهم بأى أعراض لمدة 15 يوما فى أى مستشفى بالمحافظة التابع لها.

ووجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للحجاج، أنه يجب على أى حاج عند الشعور بأعراض أمراض وبائية أو غير معتاد عليها عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو الاتصال بالخط الساخن 105 الخاص بمتابعة الأمراض الوبائية، مشيرا إلى توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمطارات والموانئ.

يشار إلى أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومى ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذى كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أى مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أى أعراض عليه.

جدير بالذكر أن إجراءات الحج الصحى مستمرة فى كافة المطارات والموانئ حتى انتهاء موسم الحج، موضحًا أن عيادات الحجر الصحى يتواجد بها فرق طبية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج، وتقوم هيئة الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف فى جميع المطارات والموانئ لرعاية ونقل أى من الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو حتى النقل إلى المستشفيات.