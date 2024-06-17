شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الأضحى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الأضحى 2024.. التفاصيل

جامعة حلوان الأهلية: يحق للحاصلين على الثانوية العامة 2023 الالتحاق بالكليات

وزارة الصحة: تزويد منظومة معالجة النفايات الطبية بأجهزة فرم وتعقيم

8 نصائح للمواطنين من جهاز حماية المستهلك لمواجهة الإعلانات المُضللة

وزارة الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية أول أيام عيد الأضحى

وزارة البيئة: تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة ضمن المخطط القومى للتنمية

كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات

الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا فى مكة والمدينة

‫ وزير الرى: التعامل الفورى مع توقف محولات كهرباء محطات رفع البستان

وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد طوال أيام عيد الأضحى المبارك

ميناء دمياط يستقبل 400 طن علف وذرة خلال 24 ساعة

الفرصة الأخيرة.. دار الإفتاء توضح آخر موعد للذبح وكيفية تقسيم الأضحية

وزير التعليم العالى يزور الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة

وزير العمل: لمسنا تقديرا دوليا لجهود مصر خلال مؤتمر العمل ووقعنا على 65 اتفاقية دولية