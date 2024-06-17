شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 مليارات جنيه.. اعرف آخر تفاصيل المشروع القومى للبتلو والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، على إعتماد مبلغ 139 مليوناً و348 ألف جنيه لـ 95 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى رؤوس ماشية 900 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.‬‬

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و711 مليون جنيه لـ 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 ألف رأس ماشية .

2- هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى واحدى شركات القطاع الخاص لشر السلالات عالية الإنتاجية من ماشية اللبن على صغار المربيين بتمويل ميسر مع توفير كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى.

3 – يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

4- عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.

5- التأمين علي الماشية فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

6- يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).