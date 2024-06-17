العظمى تصل لـ 46 درجة.. التوقعات الكاملة لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 72 ساعة مقبلة، على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى والصغرى على مختلف المناطق خلال الـ72 ساعة المقبلة ما يلي:

الاثنين 17 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 37 - صغرى 24).

- السواحل الشمالية (عظمى 30 - صغرى 23).

- جنوب سيناء (عظمى 42 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 40 - صغرى 28).

- جنوب الصعيد (عظمى 46 - صغرى 31).

الثلاثاء 18 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 37 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 30 - صغرى 22).

- جنوب سيناء (عظمى 41 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 38 - صغرى 26).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).

الأربعاء 19 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 38 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 31 - صغرى 23).

- جنوب سيناء (عظمى 40 - صغرى 29).

- شمال الصعيد (عظمى 39 - صغرى 26).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).