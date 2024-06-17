شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات إسرائيلية تطلق النار تجاه منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل بقيام طائرات مسيرة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

ومن جهته أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.