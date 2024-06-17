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مصدر يكشف حقيقة تغيب سيدتين بالمشاعر المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى

الإثنين، 17 يونيو 2024 07:27 م

صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أنه بشأن ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

 

بالفحص تبين أن السيدتين المشار إليهما ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج ، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية .

 

وبالاستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهما والذين أفادوا بعودتها.


كما أكد المصدر أنه لا يوجد إخطارات بغياب أياً من أعضاء بعثة الحج المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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