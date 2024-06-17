شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف حقيقة تغيب سيدتين بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أنه بشأن ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

بالفحص تبين أن السيدتين المشار إليهما ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج ، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية السعودية.

وبالاستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهما والذين أفادوا بعودتها.



كما أكد المصدر أنه لا يوجد إخطارات بغياب أياً من أعضاء بعثة الحج المصرية.