وزير الصحة يشهد تخرج الدفعة الأولى برنامج "نورث-ويسترن" لعلاج سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج التعاون مع جامعة "نورث-ويسترن" الأمريكية في درجة الدبلومة المهنية لعلاج سرطان الثدي، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر للدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة الذي ساهم مع فريقه في إتمام التعاون المثمر مع جامعة نورث ويسترن لتنفيذ برامج التعليم الطبي المهني المستمر والتدريب، مثمنًا جهود اللجنة العلمية في مراجعة المحتوى العلمي المقدم للمتدربين، كما تقدم بالشكر للشركات المانحة التي دعمت تنفيذ هذه الشراكة وبناء قدرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية، كما تقدم بالشكر لجامعة "نورث ويسترن" لتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج التعاون مع جامعة نورث-ويسترن في درجة الدبلومة المهنية في خمس تخصصات خاصة بسرطان الثدي، هو بمثابة تتويج للجهود الدؤوبة وخطوةً راسخةً نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ولفت الوزير، في كلمته، الى أن سرطان الثدي احد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، كما أنه السبب الرئيسي الأول للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى السيدات، مؤكدا إن نجاح هذا البرنامج يعتبر ثمرة للتعاون المثمر بين جامعة نورث-ويسترن العريقة، ووزارة الصحة والسكان، حيث جمع هذا التعاون بين الخبرات التعليمية العالمية الرفيعة التي تتمتع بها جامعة نورث-ويسترن والرؤية الوطنية الشاملة للوزارة للتشارك في وضع برنامجا تدريبيًا متميزا يستجيب للاحتياجات الصحية الملحة في مصر، مع مواصلة تطوير برامج تعليمية متخصصة تساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المصريين.

وأضاف الوزير، أن أهمية هذه الدبلومة المهنية تكمن في تدريبها للإخصائيين على أعلى مستوى في خمس مجالات رئيسية وهي علاج الأورام، جراحة الأورام، الأشعة التشخيصية، علم الأمراض(الباثولوجي)، والعلاج الإشعاعي، مشيرا إلى أن البرنامج يمتد على مدار 6 أشهر، حيث بدأ في فبراير من عام 2023، وتم تتويج هذا الجهد اليوم بتخرج الدفعة الأولى التي تضم 112 طبيباً متميزاً من مختلف التخصصات.

وتابع الوزير، أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لبناء القدرات البشرية في النهوض والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحيث أنها ركنٌ أساسي من أركان المبادرات الصحية الرئاسية للصحة العامة؛ فإن هذا البرنامج يعتبر مثالا مميزاً لتحقيق ذلك، فهو يمثل ركيزة أساسية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تلك المبادرة الرائدة التي تسعى إلى توفير الفحص المبكر المجاني لسرطان الثدي للنساء المصريات، بالإضافة إلى ضمان سهولة الحصول على أفضل سبل العلاج، لافتا إلى أنه وصل عدد الوحدات الصحية في مصر حتى شهر مايو 2024 إلى 3663 و 102 مركزًا للفحص المتقدم منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي حوالي 50 مليون زيارة، والتي قدمت خدمات الكشف عن ما يقرب من 28 ألف حالة إيجابية لسرطان الثدي.

ومن جانبه استعرض الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أهداف وإنجازات المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف المبكر ورفع أهمية الوعي بالفحص الدوري للثدي، فضلا عن تقديم خدمات التوعية الصحية وتعزيز تواصل المرأة مع وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات، مشيرا إلى إن إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة للسيدات ضمن المبادرة حتى نهاية مايو 2024 هو حوالي 49 مليون و886 ألف و515 خدمة، وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لحوالي 43 ألف متدرب من أطباء مستشفيات علاج الأورام وأطقم تمريضية ورائدات ريفيات ومدخلي البيانات وأطباء وفنيي الباثولوجي وفنيي الأشعة وأطباء الوحدات الصحية، كما تم تقديم عدد من المحاضرات في التخصصات الخمسة بعد مراجعة اللجنة العلمية للمحتوى العلمي المقدم، لافتا إلى ان الاتفاقية مع جامعة نورث ويسترن مدتها ثلاث سنوات على ٦ دفعات.

يذكر أن جامعة "نورث-ويسترن" هي إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتتميز بتقديم برامج تعليمية متطورة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية.

ووفق بيان، يأتي تعاون الجامعة مع وزارة الصحة المصرية في إطار تقديم دبلومة متخصصة في تشخيص سرطان الثدي كدليل على التزامها بالمساهمة في تحسين الرعاية الصحية عالمياً. وتشمل الاتفاقية تخريج دفعة كل 6 أشهر لمدة 3 سنوات، حيث بلغ عدد الخريجين الذين اجتازوا الأمتحان بالدفعة الأولى للدبلومة 112 طبيبا، كما تم بدء الدفعة الثانية للدبلومة في شهر مارس 2024 بإجمالي عدد 126 طبيبا.