بسبب الاستهلاك.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم وغدا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان صحفي، أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية.

وأكد البيان أن هذه الزيادة في تخفيف الأحمال ستكون من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مركز التحكم أبلغ شركات التوزيع في تمام الثانية ظهرا بزيادة مواعيد تخفيف الأحمال لـ3 ساعات بدلا من ساعتين تبدأ من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءا أو لحين ورود تعليمات أخرى.

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