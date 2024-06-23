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مصرع رئيس بمحكمة استئناف القاهرة في حادث مروع بطريق السويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة مصرعه، في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق السويس الصحراوي، فيما أصيب آخر جراء الحادث.

على الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق السويس إتجاه مصر الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع مستشار بمحكمة استئناف القاهرة وإصابة آخر، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى بالتجمع الخامس، وتم تحرر المحضر اللازم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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