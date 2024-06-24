كيف تحافظ على الأجهزة بعد قطع التيار؟.. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن هناك مشكلة في الوقود مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب زيادة ساعات تخفيف الأحمال.

وأشار سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، إلى أننا تخطينا 35 ألف ميجاوات من الاستخدام للكهرباء يوليو الماضي، معلقا: لكي ننتج كهرباء أكثر نحتاج كميات من الوقود أكبر، ونمتلك محطات إضافية ولا مشكلة في إنتاج الكهرباء.

وتابع الدكتور حافظ سلماوي قائلا: تم التعاقد على 18 شحنة من الغاز لحل أزمة التشغيل للمحطات تبدأ في القدوم الشهر المقبل، بتكلفة مالية تصل لـ 1.5 مليار دولار أي 60/80 مليار جنيه مصري، منوها أن المواطن ينزعج كثيرا من زيادة ساعات قطع الكهرباء.

واستكمل رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق قائلا: علينا الاستفادة من تجربة اليابان في تخفيض استهلاك الكهرباء بعد حدوث مشكلة في المحطة النووية لديهم، الأمر الذي وفر عليهم استهلاكا يصل لنحو 18 % أكثر من النسبة التي نحتاجها في مصر.

وأشار الدكتور حافظ سلماوي إلى أن هناك أجهزة كهربائية ذكية تستهلك نصف وثلث الاستهلاك العادي من الكهرباء في الأجهزة التقليدية، مشددا على أنه حال قطعت الكهرباء علينا فصل «الفيوزات» باللوحة المركزية للمنزل والتشغيل المتتابع حتى نتفادى تلف الأجهزة بسبب الجهد الزائد.