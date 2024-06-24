شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: فنزويلا آخر الأسواق المفتوحة أمام البرتقال المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن السوق الفنزويلى آخر الأسواق التي تم فتحها أمام البرتقال المصرى وذلك منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن البرتقال المصرى يتمتع بجودة عالية جعلته يحظى بشهرة عالمية في التصدير للخارج، ويعتبره الكثيرون فاكهة الموالح الزراعية لأنه غنى بالفوائد الصحية .

وسجلت صادرات مصر من الموالح فى الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 1.9 طن مقابل 1.8 مليون طن بزيادة 5.5% عن العام الماضى حيث تعتبر الموالح هي المحصول التصديرى الأول فى مصر.

وشهدت الصادرات الزراعية مؤخرا طفرة غير مسبوقة، حيث يوجد إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وهناك امكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.

‫واتبعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نهجًا متميزا لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حجم الصادرات في إنشاء نظام لتكويد المزارع المصرية و متابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير و اتباع نظام مباشر لتوعية الفلاح المصري وتطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدولية و المراقبة على جودة المنتجات بشكل صارم و التنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري كافة هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

