شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات الأهلية من البحيرة والغربية يعودون اليوم من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الثلاثاء، من البحيرة والغربية إلى مطار القاهرة الدولي بعد أداء تأدية مناسك فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية حتى عودتهم الى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات عودة الحجاج.

كما تتابع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية تسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.