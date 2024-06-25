شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالثلاثاء، 25 يونيو 2024 06:30 ص
يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2024؛ لمذاكرة المواد الدراسية والاستعداد التام لأداء الامتحانات.
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب محافظة الجيزة.1- المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م. 2- المرحلة الإعدادية
للصفين الأول والثاني الإعدادي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م. 3- إتمام الشهادة الإعدادية
-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م. 4- المرحلة الثانوية
للصفين الأول والثانى الثانوي العام.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م. 5- التعليم الفني بجميع تخصصاته
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
يُذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة عقدت في الفترة من الأربعاء 8/5/2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ انطلقت امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء 8/5/2024 واستمرت حتى يوم الأربعاء 15/5/2024، واستمرت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.
ونظمت امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادى في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024، والصف الثانى الإعدادى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (العام) امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024، وطلاب الصف الثانى الثانوى (العام) في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى الخميس 23/5/2024.
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