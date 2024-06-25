شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2024؛ لمذاكرة المواد الدراسية والاستعداد التام لأداء الامتحانات.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب محافظة الجيزة.

1- المرحلة الابتدائيةللصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م. 2- المرحلة الإعداديةللصفين الأول والثاني الإعدادي.-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م. 3- إتمام الشهادة الإعدادية-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م. 4- المرحلة الثانويةللصفين الأول والثانى الثانوي العام.-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م. 5- التعليم الفني بجميع تخصصاته-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

يُذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة عقدت في الفترة من الأربعاء 8/5/2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ انطلقت امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء 8/5/2024 واستمرت حتى يوم الأربعاء 15/5/2024، واستمرت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

ونظمت امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادى في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024، والصف الثانى الإعدادى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (العام) امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024، وطلاب الصف الثانى الثانوى (العام) في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى الخميس 23/5/2024.