رفع الجلسة العامة للنواب ومعاودة الانعقاد غدًا لمناقشة قانون المرافعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا لمناقشة قانون المرافعات المدنية.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس، خلال جلسته العامة الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

ويهدف الاتفاق، إلى المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير.