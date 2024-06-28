شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تشارك فى احتفالات نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد الوطنى للصحافة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، اليوم السبت، فى الاحتفالية التى تنظمها نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية، بالعيد الوطنى للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هى صحيفة الزوراء عام 1869، وذلك بحضور الوفود العربية والأجنبية.

كما شارك عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب المصريين من بينهم، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى محمد إبراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام، والكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة وبوابة روزاليوسف، والكاتب الصحفى على حسن، والكاتب الصحفى خالد ميرى، والكاتب الصحفى علاء ثابت، ودعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين المصريين والوفود العربية.

يذكر أن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل في الخامس عشر من يونيو من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم .

وحيت نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة .