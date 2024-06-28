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نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل بالعيد الوطنى للصحافة العراقية

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القاهرة - سامية سيد - رسالة بغداد - محمد السيد الشاذلى

الجمعة، 28 يونيو 2024 09:27 م

احتفلت نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية، اليوم السبت، بالعيد الوطنى للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869، وذلك بحضور الوفود العربية والأجنبية.

حيث أقامت النقابة مهرجان فروع النقابة السبت القادم الموافق 29 يونيو في حدائق أبو نؤاس ويقام الاحتفال الرسمي في الساعة 11 من صباح يوم الأحد 30 يونيو في فندق الرشيد.

يذكر أن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم .

وحيت نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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