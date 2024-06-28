شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن في أسبوع.. ضم 70 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 21 يونيو إلى 27 يونيو 2024، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- في إطار لجنة إدارة أزمة وفاة الحجاج غير المسجلين" برئاسة رئيس الوزراء، وزيرة التضامن تشارك وتستعرض نتائج حج الجمعيات الأهلية وسبل تأمين الحجاج من سفرهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، وتعلن وصول عدد المستفيدين من النفقة إلى 512,000 مستفيد بأحكام قضائية، بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه منذ نشأته.

التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة "الأب القدوة" في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية.

- القباج تجتمع وفريق عمل "بالوعي... مصر بتتغير للأفضل"، لاستعراض خطة عمل المبادرة في مراكز البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" في 14 محافظة.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الاسرة المصرية يستكمل تدريباته في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والشرقية، بالتعاون مع برنامج "أسرة"الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- وزارة التضامن الاجتماعي عبر وحدات التضامن بالجامعات تسدد مصروفات دراسية لإجمالي 6,100 من طلاب 32 جامعة عن العام الدراسى 2023-2024بإجمالي 14 مليون جنيه.

- صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري لصالح ذوي الإعاقة، يقدم أطراف صناعية لإجمالي 208 فرد من ذوي الإعاقة،".

- التضامن تتابع تقدم حملة "هنوصلك" لتغطية ذوي الإعاقة ببطاقات الخدمات المتكاملة، ولتوظيف طاقات المتطوعين في البحوث الميدانية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان " الصحة والتنمية المستدامة" بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان.

- تحت شعار "التربية الإيجابية... مشاركة"، التضامن الاجتماعى تنظم 26 ندوة بمشاركة 6000 أسرة علي مستوي 12 محافظة من محافظات الجمهورية فى شهر يونيو 2024.

- صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري يدعم دورات تدريبية لمقدمي الخدمات بدار رعاية المسنات الكفيفات لضمان جودة الخدمات المقدمة.

- ضمن مشروع "سوا"، الهلال الأحمر المصرى ينفذ جلسات دعم نفسي لطلاب المدارس المجتمعية لمواجهة ظاهرة التنمر، وتوزيع حقائب مدرسية على المتدربين .

- القباج تترأس اجتماع اللجنة العليا للخدمة العامة لمناقشة أهم قضايا مكلفات الخدمة العامة وتعظيم الاستفادة منهم، وتوظيف قدراتهم لسد العجز الوظيفي في بعض الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

- تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، التضامن تكثف التعاون مع مصلحة الجمارك لتقصي سبل حوكمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وتوجيه مزايا ذوي الإعاقة فقط لمستحقيها.

- استفادة 2000 أسرة من القوافل الطبية متعددة التخصصات في محافظة القليوبية،

- الهلال الاحمر المصرى، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، يكثفون تدريبات الميسرات فى دور الحضانات التابعة لأفرع الهلال الأحمر المصري في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تنجح فى تمويل 10,500 مشروعًا متناهي الصغر بإجمالي 133 مليون جنيه في قرى حياة كريمة بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل للعارضين الراغبين في الاشتراك بمعرض "ديارنا"مارينا بالساحل الشمالي، بإجمالي 350 عارضا، وتتابع التجهيزات النهائية لانطلاق المعرض فى 5 يوليو 2024.

- التضامن الاجتماعي تنفذ أولي برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية الشابة بالوزارة تحت عنوان "رحلة التميز النسائي" بهدف رفع مهاراتهن تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار تنفيذ مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

- بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وترسيخاً لمبادئ الرعاية البديلة، التضامن الاجتماعي تختتم سلسلة الورش التدريبية بعنوان "ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة" لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

الدكتورة نيفين القباج تستقبل الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وتصطحبها في جولة تفقدية لزيارة مركز امبابة لعلاج الإدمان وتلتقي مع 150 من المتعافين من التعاطي.

- الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، تستعرض التجربة المصرية في اقتصادالرعاية كاقتصاد احتوائي في تمثيلها لجمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي الأول "اقتصادالرعاية" بالمغرب.



- التضامن الاجتماعي تعلن عن ضم 70 ألف أسرة جديدة لتستفيد من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بإجمالي 600 مليون جنيه سنوياً.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع منظمة يونيسف لمناقشة بحوث التوسع في التحاق الاطفال تحت 4 سنوات بالحضانات وزيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية.