أخبار مصر

وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى 30 يونيو: ملحمة من العطاء والانتماء والفداء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية - بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء بها: "يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد".

يأتي احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.

حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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