شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، وبحضور الدكتور رفاعي ربيع، رئيس لجنة الموزعين بالشعبة، والدكتور غرام منصور، النائب الأول والمتحدث الإعلامي للجنة.

تناول الاجتماع بحث أهمية قطاع المخازن وشركات التوزيع ضمن سلسلة التوريد المتكاملة للمستحضرات والمستلزمات الطبية؛ حيث أن عملية التوزيع تعد من أهم عناصر السلسلة لوجود العديد من المؤسسات والأفراد الذين يقومون بالتعامل مع هذه المستحضرات أثناء عملية التخزين أو النقل أو التوزيع، بالإضافة إلى أن تلك العمليات تحتوي على مجموعة من الخطوات المتتابعة، والتي تؤثر بشكل تراكمي على جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

والتأكيد والتشديد على تطبيق نظم وممارسات التوزيع والتخزين الجيد (GSDP)، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل التنسيق لتطوير منظومة التخزين والتوزيع؛ وذلك للوصول لدواء آمن وفعال للمريض المصري.

وتم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة بإداراتها المختصة والشعبة لتعميق التواصل بشكل فعال، وعقد ورش عمل لأعضاء الشعبة من قبل المختصين بالهيئة لتوضيح القواعد والإجراءات المنظمة، وكذلك رفع الوعي بالإجراءات التصحيحية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون وتكامل الرؤى مع كافة أطياف منظومة صناعة الدواء المصرية.