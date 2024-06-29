شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول بالكلية الرقمية الجديدة للبنات بـ"تقني تبوك".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الكليات التقنية الجديدة ضمن خططها التشغيلية للعام التدريبي القادم 1446 هـ الكلية التقنية الرقمية للبنات بتبوك.

وستبدأ في استقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة بعد غدٍ.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي مرزوق البلوي، إن هذه الكلية تعد إحدى الكليات التقنية المتخصصة في المجال الرقمي، وستعمل بثلاث تخصصات رئيسية في مرحلتها الحالية، وهي تقنية إدارة أنظمه الشبكات، وتقنية البرمجة وتطوير الويب وتقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وبذلك يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة تبوك اثنتين هما الكلية التقنية للبنات والكلية التقنية الرقمية. تأهيل الكوادر الوطنية وأوضح البلوي، أنه جرى استحداث تخصص "تقنية الموارد البشرية" للبنات بمحافظة أملج وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية, لمواكبة احتياجات سوق العمل وضمان الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات.

ودعا الراغبات في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر هذا الـــــــــرابـــــــط.