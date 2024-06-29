شكرا لقرائتكم خبر عن "لصحبة القرآن".. "الشؤون الدينية" تطلق البرنامج القرآني الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

البرنامج القرآني الصيفي

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام، اليوم في رحاب المسجد الحرام؛ تحت شعار: "لصحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة"، برعاية معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.ويهدف البرنامج إلى ربط القاصدين والمعتمرين بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة، ولا سيما الناشئة؛ لترتبط بكتاب الله -تعالى- تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا؛ ليهذِّب الظاهر ويطهِّر الباطن.ويعد البرنامج القرآني الصيفي المزمع إقامته على مدى 38 يومًا بالمسجد الحرام؛ ويستمر من اليوم حتى 4 / 2 / 1446هـ.ومن مهام البرنامج القرآني الصيفي؛ تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات تراعي الفروقات الفردية؛ لضمان إتقان تلاوة كتاب الله -تعالى- وحفظه وتجويده.يذكر أن البرنامج القرآني الصيفي؛ يقام حضوريًا في "بدروم توسعة الملك فهد" للطلاب "والتوسعة الشمالية" للطالبات.ويتيح البرنامج عددًا من المسارات؛ تتضمن التلاوة والحفظ والمراجعة والتمهير، ويتميز بإمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب، وتوفير بيئة تعليمية فريدة وفقرات ترويحية.إضافة إلى المرونة والتيسير في اختيار فترة أو أكثر، من ست فترات معدة للطلاب، واختيار فترة من ثلاث فترات معدة للطالبات، علمًا بأن مدة الفترة الواحدة تبلغ 3 ساعات ونصف.