شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من المخدرات.. والقبض على مواطن بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه (25,350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. ترويج المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.