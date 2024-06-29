شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال لمنتزه وأحياء سكنية إلى 16 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

منطقة الشجاعية

معظمهم من النساء والأطفال.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال المستمر لليوم 267 على التوالي إلى 37834 شهيدًا



للتفاصيل | https://t.co/EtZbgnnqDS#فلسطين | #غزة | #رفح | #اليوم pic.twitter.com/YDrkXC1qsT — صحيفة اليوم (@alyaum) June 29, 2024

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منتزه مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بالمدينة، ولا يزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما استشهد سبعة فلسطينيين في قصف استهدف سيارة مدنية في الحي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضافت أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، تدمير مئات المنازل بعد أن هجّر أصحابها تحت وطأة القصف المكثف، الذي أسفر وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 320، خلال اليومين الماضيين.