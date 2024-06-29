شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تطالب المواطنين بمغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان.
وأكدت على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وحثت السفارة المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، مؤكدة ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.
وأكدت على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وحثت السفارة المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، مؤكدة ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.