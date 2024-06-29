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سفارة المملكة تطالب المواطنين بمغادرة لبنان فورًا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان.
وأكدت على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وحثت السفارة المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، مؤكدة ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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