خلافات جيرة ولهو أطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أولاد العم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك تضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب بأسيوط وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بالضرب بعصا خشبية وأحدهم يحمل سلاح ناري بمحافظة أسيوط.

بالفحص تبين قيام (5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب) بالتعدي على نجل عمومتهم (له معلومات جنائية - مقيم بذات الناحية) بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح قطعية بالرأس بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.