فيديو كشفهم.. سقوط عصابة سرقة كبائن كهربائية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو يُظهر قيام شخصين بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصران إجراميان لهما معلومات جنائية) والسيارة المستخدمة في الواقعة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كما أضافا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف في المسروقات من خلال بيعهم لـ (تاجري خردة)، باستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما 7 بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.